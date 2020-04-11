Специалист рассказал о пользе клюквы в борьбе с вирусами

Клюква укрепляет иммунитет, что поможет в борьбе с вирусами. Ягода доступна, в отличии от резко подорожавших имбиря и лимонов, рассказал этнотравник Михаил Фадеев в интервью радио Sputnik.

Болотная ягода является прекрасным антибиотиком, в ней содержится множество полезных веществ и витаминов. Она помогает организму справляться с вирусами и температурой, нормализует сон и снижает утомляемость, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

Важно употреблять именно дикорастущую клюкву, в ней больше витаминов, отметил эксперт.

«Ее не надо употреблять в большом количестве, достаточно маленьких доз, по 50 гр, но каждый день», — рассказал Фадеев.

Ягоду можно употреблять в чистом виде, но нужно обязательно сполоснуть рот после употребления, так как кислота, содержащаяся в ягоде, разрушает зубную эмаль.

Специалист посоветовал добавлять клюкву в напитки или есть перемолотую ягоду с медом.

Замороженная ягода, по словам эксперта, не теряет своих полезных свойств.

«Клюква замечательна своими свойствами, позволяет бить на опережение болезни. Эта ягода позволит создать надежный щит, и болезнь, попав в ваш организм, пройдет легко», — подчеркнул Фадеев.

Ранее профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес в период карантина посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами и фруктами.