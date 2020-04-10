Диетологи разработали рацион питания для людей на самоизоляции

Рацион питания в режиме самоизоляции на фоне эпидемии должен быть на 300 ккал меньше, чем обычно, и составлять 1500–1700 ккал в сутки. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Обычно это от 1800 до 2200 ккал у мужчин и 1800 у женщин, 300 ккал в день ежедневно через неделю дадут уже 3 кг массы тела лишней», — приводит его слова ТАСС.

Тутельян отметил, что в ближайшее время с рекомендациями по питанию в условиях сниженной физической активности можно будет ознакомиться на сайте ФИЦ или Роспотребнадзора. Также он рекомендовал при нахождении дома повысить физическую нагрузку самыми простыми упражнениями: приседания, отжимания, зарядка.

Кроме этого, диетолог ответил на вопросы о том, имеет ли смысл увеличить потребление определенных продуктов с целью повышения иммунитета. По его словам, лимон является дополнительным источником витамина С, а имбирь — общеукрепляющим средством, но не более того.

20 марта главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина порекомендовала танцевать для поддержания физической формы во время карантина или самоизоляции из-за коронавируса. По ее мнению, не стоит уменьшать калорийность питания, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы, поэтому питание должно быть достаточно калорийным. Лучше всего найти способ больше двигаться дома.