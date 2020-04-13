Диетолог дала советы по борьбе с лишним весом на самоизоляции

Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева рассказала «Известиям» в понедельник, 13 апреля, что для того, чтобы не набрать вес в условиях режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, нужно придерживаться системного подхода.

«Сейчас человек, который продолжительное время находится в домашних условиях, должен придерживаться режима труда и отдыха, который у него был в течение рабочего времени. Потому что на самоизоляции риск набрать в весе есть даже у того, кто к этому не предрасположен. Это связано с условиями гиподинамии, а если к ним добавляются стрессы, можно даже на своем привычном рационе, который был в рабочие дни, набрать в весе», — сказала врач.

Диетолог рекомендует распределить питание на 4–5–6 приемов и стараться есть до 19 часов вечера. Также стоит начать вести дневник питания, предварительно взвесившись, для того чтобы всё, что планируется съесть, было расписано в течение дня в виде определенного рациона.

Кроме того, эксперт рекомендует ограничить объемы пищи в 250–300 г на прием.

«Обязательно добавить в рацион побольше овощей. Иметь источники белка и полезные жиры. Пусть в рационе будут продукты исключительно натуральные со своей высокой питательной ценностью, которые будут поддерживать метаболические процессы», — сказала Королева.

По ее словам, также поддержке веса в норме будет способствовать обильное питье воды между приемами пищи — не меньше чем 2,5 л в день.

В ситуации гиподинамии лучше взвешиваться каждый день для того, чтобы видеть динамику веса и в какой-то момент сказать себе «стоп», заключила эксперт.

20 марта главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина порекомендовала танцевать для поддержания физической формы во время карантина или самоизоляции из-за коронавируса. По ее мнению, не стоит уменьшать калорийность питания, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы, поэтому питание должно быть достаточно калорийным. Лучше всего найти способ больше двигаться дома.