Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса.

По словам специалиста, не рекомендуется употреблять все жидкости, содержащие сахар, — газировки, фруктовые соки в пакетах и квас, в составе которого тоже бывает сахар. Врач объяснила, что сахар в принципе вредит иммунитету человека, поэтому не рекомендуется употреблять напитки, в которых он содержится, в период угрозы распространения коронавируса.

«Сахар — это продукт, который вызывает комплексные воспаления и таким образом повышает нагрузку на иммунную систему», — пояснила диетолог.

Она отметила, что в наиболее вредных для иммунитета напитках содержится 12–15 г сахара на 10 мл жидкости. Вместо этого лучше добавить в рацион простую воду, которой в сутки следует выпивать по пол-литра. Кроме того, полезными для здоровья в период самоизоляции будут чай и кофе, поскольку эти напитки оказывают стимулирующее воздействие на организм. Главное, чтобы они не были крепкими и употреблялись в мереных количествах.

Кроме этого полезными во время режима самоизоляции являются витаминизированные напитки — натуральные морсы без сахара на толченых ягодах, свежих или мороженых, а также отвары растительных трав. Специалист пояснила, что такой напиток, хорошо воздействующий на иммунитет и тонизирующий организм, можно сделать самостоятельно, смешав воду и сок лимона, апельсина или других фруктов.

Наиболее же вредными напитками при пандемии коронавируса являются алкогольные. Они создают дополнительную нагрузку на печень и весь организм в целом, что опасно при заражении коронавирусом.

По словам врача одной из нью-йоркских больниц Марлена Каплана, коронавирус, как и любая болезнь, создает нагрузку на все органы, и пока организм борется, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы. В связи с этим, подчеркнул специалист, распитие алкоголя может помочь только продезинфицировать полость рта и горло. Легкие же обработать спиртом не удастся. Медик посоветовал полоскать горло раствором соды, сообщает телеканал «360».

Ранее 15 апреля профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева назвала укрепляющий иммунитет продукт. По ее словам, квашеная капуста является одним из дешевых и доступных продуктов, в ней содержится много витаминов и пребиотиков, укрепляющих иммунитет и помогающих организму противостоять вирусным инфекциям.

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Умерли 28 человек, выздоровели 292. Таким образом, общее число летальных исходов в стране достигло 198, с начала эпидемии вылечились 1986 пациентов.

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