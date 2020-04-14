Прямой эфир

В «Яндекс.Картах» появятся данные об очередях в супермаркетах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис «Яндекс.Карты» запустит новую функцию, с помощью которой пользователи смогут получить данные об очередях в супермаркетах. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба компании.

Вход не для всех: магазины готовятся ограничить число покупателей в зале
Социальная дистанция — одна из эффективных мер профилактики коронавируса

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», функция поможет клиентам узнать о загруженности магазинов и банков, чтобы выбрать оптимальное время для их посещения. Это окажется актуальным в условиях действия режима обязательной самоизоляции в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Нововведение пока доступно в веб-версии «Яндекс.Карт», однако в ближайшее время появится и в мобильном приложении, и в «Яндекс.Навигаторе», пишет RNS. Рядом с названием супермаркета теперь есть статус: «нет очереди», «небольшая», «большая».

К проекту уже подключили 169 супермаркетов «Азбука Вкуса» и 55 супермаркетов «Перекресток» в Москве и Петербурге, пишет телеканал «360». В скором времени к проекту присоединится «Альфа-Банк» с 400 отделениями по всей России. Участниками проекта могут стать любые организации после отправки соответствующей заявки.

В «Яндексе» уточнили, что актуальные данные на сервис передают сами партнеры в онлайн-режиме. Они сами фиксируют трафик, чтобы знать, какое количество людей обслуживается или стоит у кассы. Делается это при помощи внутренних сервисом партнера, в частности, датчиков или систем контроля очереди. В ближайшее время «Яндекс» выделит такие организации особой иконкой и добавит их в раздел сервиса «Яндекс.Карты», посвященный коронавирусу, пишет «Ридус».

9 апреля в МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин. По словам специалистов, в первую очередь в продуктовый следует ходить в то время, когда там наименьшее количество посетителей. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, которая составляет 1,5–2 м. Перед входом в магазин нужно надеть защитную маску и одноразовые перчатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В метро Москвы начали делать разметку для социальной дистанции
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020