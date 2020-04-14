В «Яндекс.Картах» появятся данные об очередях в супермаркетах

Сервис «Яндекс.Карты» запустит новую функцию, с помощью которой пользователи смогут получить данные об очередях в супермаркетах. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба компании.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», функция поможет клиентам узнать о загруженности магазинов и банков, чтобы выбрать оптимальное время для их посещения. Это окажется актуальным в условиях действия режима обязательной самоизоляции в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Нововведение пока доступно в веб-версии «Яндекс.Карт», однако в ближайшее время появится и в мобильном приложении, и в «Яндекс.Навигаторе», пишет RNS. Рядом с названием супермаркета теперь есть статус: «нет очереди», «небольшая», «большая».

К проекту уже подключили 169 супермаркетов «Азбука Вкуса» и 55 супермаркетов «Перекресток» в Москве и Петербурге, пишет телеканал «360». В скором времени к проекту присоединится «Альфа-Банк» с 400 отделениями по всей России. Участниками проекта могут стать любые организации после отправки соответствующей заявки.

В «Яндексе» уточнили, что актуальные данные на сервис передают сами партнеры в онлайн-режиме. Они сами фиксируют трафик, чтобы знать, какое количество людей обслуживается или стоит у кассы. Делается это при помощи внутренних сервисом партнера, в частности, датчиков или систем контроля очереди. В ближайшее время «Яндекс» выделит такие организации особой иконкой и добавит их в раздел сервиса «Яндекс.Карты», посвященный коронавирусу, пишет «Ридус».

9 апреля в МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин. По словам специалистов, в первую очередь в продуктовый следует ходить в то время, когда там наименьшее количество посетителей. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, которая составляет 1,5–2 м. Перед входом в магазин нужно надеть защитную маску и одноразовые перчатки.