В метро Москвы начали делать разметку для социальной дистанции

На платформах станций и в вагонах поездов Московского метрополитена и МЦК начали наносить разметку для соблюдения пассажирами безопасной дистанции в условиях вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичной подземки 1 апреля.

Всего будет размещено более 110 тыс. стикеров и свыше 20 тыс. погонных метров контрастных полос. Речь идет как о напольных маркерах, специальных указателях в вагонах поездов и круглых наклейках на пассажирских креслах. На наиболее загруженных станциях появятся указатели с призывом соблюдать дистанцию не менее 1,5–2 м.

«Яркие напольные стикеры нанесут во всю длину кассовых окон вестибюлей. Для обозначения безопасной дистанции предупреждающая напольная разметка появится вдоль платформ по обоим направлениям движения поездов мосметро, а на МЦК — на каждой второй платформенной колонне», — говорится в сообщении.

Каждые 1,5 часа в метро проводится дезинфекция всех элементов инфраструктуры, с которыми контактируют пассажиры, автоматы по продаже билетов обеззараживаются каждый час. Эксплуатируемый парк поездов также проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета.

Накануне Генпрокуратура проверила соблюдение противоэпидемических мероприятий в российских аэропортах. В частности, в столичной воздушной гавани Домодедово появились разметка и пункты для дезинфекции рук, а также плакаты, информирующие о профилактике распространения коронавируса.

По состоянию на 1 апреля, в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

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