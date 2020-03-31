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Работу метро в Петербурге ограничат

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Фото: ТАСС/Роман Пименов
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В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.

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Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и снижением пассажиропотока, уточняет телеканал «78».

Также изменения вносятся в работу наземного транспорта. Так, автобусы, троллейбусы и трамваи будут по прибытии последних поездов метро, но не позднее 23:00.

На ряде маршрутов увеличиваются интервалы движения, говорится на сайте предприятия «Организатор перевозок». Некоторые маршруты временно отменяются.

Ранее в Санкт-Петербурге был введен режим самоизоляции. Жителям предписано находиться дома. Выходить на улицу можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан посещать рабочее место), похода за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собаки в 100 м от дома.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800_ 2000-112.

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