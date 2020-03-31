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Раскрыты обстоятельства смерти второго пациента с COVID-19 в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Второй умерший, с подтвердившимся диагнозом коронавирус, был госпитализирован в Петербурге с острым инфарктом миокарда, сообщил 30 марта оперативный штаб города.

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Отмечается, что у мужчины был ряд хронических заболеваний. 20 марта он попал в больницу с повторным инфарктом миокарда.

«У пациента развилась двусторонняя пневмония. В связи с нарастанием сердечно-легочной недостаточности переведен на искусственную вентиляцию легких», — отмечается в сообщении.

Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Его тест на COVID-19 оказался положительным.

Точная причина смерти будет установлена позднее.

Всего в Санкт-Петербурге зарегистрировано 50 случаев заболевания COVID-19. В целом по России выявлено 1836 случаев заражения, скончались 17 пациентов.

Коронавирус в России

30 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала подробности о российском препарате «Мефлохин», который будет использоваться для лечения коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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