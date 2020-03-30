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Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве скончались еще четыре пациента, госпитализированные с диагнозом коронавирус. Возраст умерших — от 76 до 86 лет. Об этом 30 марта сообщил оперативный штаб по COVID-19.

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Отмечается, что у всех четверых была диагностирована пневмония при положительном тесте на коронавирус. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

«Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб призвал москвичей соблюдать режим самоизоляции.

В России всего выявлено 1836 случаев заболевания, скончались 17 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Корона

Ранее, в понедельник, сообщалось, что первая пациентка с коронавирусом скончалась в Московской области. У женщины также были другие проблемы со здоровьем: она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в 2019 году перенесла инфаркт.

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