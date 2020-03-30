Больных COVID-19 на домашнем лечении обяжут предоставлять GPS-отчет

Пациенты, проходящие лечение от коронавируса SARS-CoV-2 на дому, будут обязаны предоставлять регулярный отчет о своей геолокации. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мы ужесточаем режим на сегодняшний день обязательным условием того, что человеку, который остается на лечении на дому, будет необходимость 24 часа скидывать его геолокацию», — сказала Ракова.

Она отметила, что ужесточение мер вводится из-за халатного отношения некоторых жителей столицы к режиму самоизоляции.

29 марта власти Москвы обязали жителей столицы с 30 марта вне зависимости от возраста не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 770,1 тыс. человек, 36,9 тыс. скончались, 160,2 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 13 пациентов.

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