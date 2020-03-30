Российский фотограф запустил конкурс в Instagram в поддержку самоизоляции

Российский фотограф и основатель проекта Follow Me To Мурад Османн объявил флешмоб с розыгрышем призов в Instagram в связи с режимом самоизоляции. Об этом в понедельник, 30 марта, он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Для тех, кто так же, как и мы, ответственно подошел к собственной безопасности и к здоровью своей семьи, близких и просто незнакомых людей, для тех, кто сознательно находится в самоизоляции и видит в этом новые возможности! Переосмыслить жизнь, профессию, открыть в себе новые ресурсы и, конечно, помечтать! Мы никогда еще так долго не сидели дома, но относимся к этому оптимистично и не даем себе скучать. И не дадим вам», — написал Османн.

По условиям конкурса нужно выложить креативное фото из дома с хештегом #followmetohome и отметить супругов Османн. Фото должны быть выполнены в стиле предыдущего флешмоба Османнов: человек на фото ведет за собой партнера за руку. Каждую неделю фотограф будет объявлять в своем аккаунте имена победителей. Приз этой недели — iPhone 11 Pro.

Мурад Османн со своей женой Натальей прославились своим фотопроектом Follow Me To. В обычное время они путешествуют и делают подобные фото в разных уголках планеты.

30 марта многие российские регионы из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввели режим самоизоляции для населения. Новые меры вступили в силу для всех граждан во Владимирской, Рязанской, Вологодской, Свердловской, Мурманской областях и в Адыгее. Власти Башкирии также заявили о планах ввести режим самоизоляции и сухой закон в регионе. Руководство Белгородской области сообщило, что начнет ставить на учет всех приезжающих из Москвы и Московской области.

Со вторника, 31 марта, режим самоизоляции начнется в Калининградской и Ульяновской областях.

С 30 марта аналогичные меры действуют в Москве и Подмосковье.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 769,8 тыс. человек, 36,9 тыс. скончались, 160,2 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 13 пациентов.

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