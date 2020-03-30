Умерший от коронавируса в Петербурге пациент скрыл поездку за рубеж

Умерший от коронавируса SARS-CoV-2 в возрасте 73 лет житель Санкт-Петербурга скрыл свою поездку за границу. Об этом сообщает в понедельник, 30 марта, ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача города Наталью Башкетову.

«Взрослый человек, 73 года, он скрыл, что они вернулись из-за границы, заболел пневмонией, уже в достаточно тяжелом состоянии был госпитализирован. Чем более старший возраст, тем больше угроза для тяжелого течения вирусной пневмонии. Соответственно, его не удалось спасти, потому что идет поражение всего организма, и мы человека потеряли, несмотря на все принимаемые меры», — сказала Башкетова.

Пожилой мужчина вернулся из путешествия в Таиланд 1 марта, а 23 марта его госпитализировали с двусторонней пневмонией. У пациента также была выявлена ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.

Ранее 30 марта на совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал о зафиксированных случаях среди «несознательных жителей», которые обращаются в больницы с разными жалобами, не упоминая свои недавние поездки за границу. По данным властей, так поступили 22 пациента и один из них, возможно, заразил коронавирусом двух врачей.

Таким образом, на данный момент в Санкт-Петербурге зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом, скончались два человека, шесть пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 760 тыс. человек, 36,8 тыс. скончались, 160,1 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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