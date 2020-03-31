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Пассажиропоток в электричках Подмосковья сократился на 64%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Пассажиропоток в пригородных электропоездах Московской области сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, поступившем «Известиям» во вторник, 31 марта.

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«В утренний час пик 31 марта с 07:00 до 09:00 наполненность вагонов поездов в среднем составила 27%», — отмечается в сообщении. На Ярославском, Горьковском и Павелецком направлениях пассажиропоток снизился на 40–50%.

Пригородный железнодорожный транспорт работает по обычному графику. Расписание не менялось для соблюдения дистанции между пассажирами.

Жителям Москвы и области необходимо соблюдать режим самоизоляции и не посещать общественные места без крайней нужды во время нерабочей недели.

Накануне в мэрии Москвы сообщили, что общественный транспорт в столице во время нерабочей недели будет функционировать в обычном режиме. Указ о самоизоляции не предусматривает ограничения движения личного, служебного и специального автотранспорта.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля является нерабочей с сохранением заработной платы.

В Москве и области 29 марта ввели меры по усилению карантина. Позже этому примеру последовали и другие регионы нашей страны.

По информации оперштаба на 31 марта, в России выявлено 2337 случаев коронавируса, умерли 17 человек.кв

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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