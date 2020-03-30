Мэрия Москвы рассказала о работе общественного транспорта

Общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме, указ о режиме самоизоляции также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в понедельник, 30 марта.

В обычном режиме будут работать и службы такси. Горожане смогут на машине доехать до магазина, который находится на некотором удалении от дома. Пешком разрешается дойти только до ближайшего магазина или аптеки.

Ранее, 27 марта, в департаменте транспорта Москвы сообщили, что с 28 марта по 5 апреля городской транспорт будет работать по графику выходного дня.

За два дня до этого президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.

29 марта в Москве и области, а также еще в ряде российских регионов ввели меры по усилению карантина.

За последние сутки в России выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших увеличилось до 1836 человек, умерли 12 пациентов.