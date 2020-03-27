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Транспорт в Москве будет работать по графику выходного дня в нерабочую неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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С 28 марта по 5 апреля городской транспорт в Москве будет работать по графику выходного дня. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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«В выходную неделю, с 28 марта по 5 апреля, метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи работают по графику выходных. Ночные маршруты — как обычно», — передает ТАСС.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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