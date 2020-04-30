В Коми с 1 мая начнет действовать масочный режим

В республике Коми с 1 мая станет обязательным ношение защитных масок не только в общественных местах, но и на улице. За отсутствие данных средств защиты будут наказывать, сообщил в четверг, 30 апреля, врио главы региона Владимир Уйба.

Также чиновник обязал граждан защищать руки перчатками или обрабатывать кожу антисептиками.

«С завтрашнего дня мы… вводим масочный режим… Это уже не желание, а обязательное условие — если вы выходите на улицу или заходите в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске, и у вас обязательно должны быть либо перчатки, либо дезинфицирующее средство для обработки рук», — цитирует его «РИА Новости» .

Согласно информации на сайте правительства республики в четверг местные власти продлили до 11 мая режим самоизоляции, введенный 28 марта.

По данным портала стопкоронавирус.рф в республике на сегодняшний зарегистрировано 621 случай заражения коронавируса, выздоровели — 64 пациента, умерли — пять.

Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим обязательного ношения масок в условиях пандемии коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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