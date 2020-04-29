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Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса
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Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выход Московской области на плато по числу заражений коронавирусом является хорошим предзнаменованием для всей страны, заявил 29 апреля российский сенатор Алексей Пушков.

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Он отметил, что особенно позитивна эта ситуация тем, что по числу больных COVID-19 Подмосковье находится на втором месте, уступая только Москве.

«Это результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев. Будем надеяться на короткое плато и скорый спад», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор также не исключил, что положительная динамика и приближение плато уже в целом заметно в РФ.

«Вот динамиками по дням с 25 апреля: 5966 — 6361 — 6198 — 6411 — 5841. При этом проведено более 3,3 млн тестов. В Москве примерно такая же картина со снижением 29.04 числа выявленных случаев до 2200 человек (накануне — 3075)», — указал он.

Ранее в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по числу заражений. По его словам, за последние сутки выявлено 686 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных достигло 10 917.

Всего в РФ зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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