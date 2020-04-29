Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса

Выход Московской области на плато по числу заражений коронавирусом является хорошим предзнаменованием для всей страны, заявил 29 апреля российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что особенно позитивна эта ситуация тем, что по числу больных COVID-19 Подмосковье находится на втором месте, уступая только Москве.

«Это результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев. Будем надеяться на короткое плато и скорый спад», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор также не исключил, что положительная динамика и приближение плато уже в целом заметно в РФ.

«Вот динамиками по дням с 25 апреля: 5966 — 6361 — 6198 — 6411 — 5841. При этом проведено более 3,3 млн тестов. В Москве примерно такая же картина со снижением 29.04 числа выявленных случаев до 2200 человек (накануне — 3075)», — указал он.

Ранее в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по числу заражений. По его словам, за последние сутки выявлено 686 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных достигло 10 917.

Всего в РФ зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших.

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