В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим обязательного ношения масок в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу, — должны быть в масках. Мы значительно увеличили производство масок в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», — сказал губернатор, поручив своему заместителю Василию Швецу обеспечить их наличие в аптеках.

В свою очередь, Швец заверил, что предприятия региона ежедневно производят более 50 тыс. многоразовых и около 12 тыс. одноразовых масок.

Кроме того, Кондратьев заявил, что ситуация в крае остается сложной, в связи с этим он принял решение продлить карантин до 11 мая.

«Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция в крае. Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права. Проблем много, но другого пути у нас нет. Никаких ужесточительных мер не будет. Мы будем сохранять прежний режим», — заявил губернатор.

Накануне 29 апреля более 170 человек оштрафовали в Краснодаре за нарушение карантина. В горадминистрации подчеркнули, что рейды по проверке пропусков у водителей и пешеходов проводятся круглосуточно.

По состоянию на 30 апреля в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 1017 граждан. 20 пациентов скончались, 251 человек выздоровел.

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