Более 170 человек оштрафовали в Краснодаре за нарушение карантина

В Краснодаре мобильные группы самоконтроля при патрулировании городских маршрутов оштрафовали 174 человека за грубое нарушение карантина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В среду, 29 апреля, на патрулирование вышли 629 человек в составе 129 мобильных бригад. Горожанам, находившимся на улицах без уважительной причины, выдали 174 уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции. Столько же было выписано штрафов за грубое нарушение карантина, пишут «Кубанские новости».

По данным пресс-службы администрации Краснодара, рейды осуществляются круглосуточно. У водителей и пешеходов проверяют пропуска, устанавливают причины их нахождения на улице.

29 апреля в первой половине дня на въезде в город также проверили 3727 автомобилей. В Краснодар не пустили 225 машин.

Как сообщалось 28 апреля, в столице Кубани приняли меры для предотвращения массовых нарушений режима карантина, введенного в регионе с 31 марта. В частности, территории кладбищ патрулируют мобильные отряды самоконтроля и наряды полиции.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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