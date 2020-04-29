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Нарушители режима готовности в Твери заплатят до 50 тыс. рублей

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В Твери сотрудники регионального УМВД и представители городского департамента экономического развития провели рейд по контролю за тем, как соблюдаются ограничения и запреты для организаций розничной торговли.

В области действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Постановлением губернатора до 30 апреля закрыты торговые объекты, которые не являются социально значимыми.

Как пишут «Тверские ведомости», во время проверки выяснилось, что два магазина на Тверском проспекте, занимающиеся продажей вейпов и кальянов, работают в обычном режиме. Только в момент проведения рейда каждый из магазинов посетили не менее 10 человек.

Возбуждены административные дела. Нарушителей ждет штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

29 апреля ГУ МВД Москвы сообщало, что в столице требования о прекращении работы из-за введенных ограничительных мер вынесли более 110 магазинам. Еще порядка 350 объектов приостановили свою деятельность в добровольном порядке.

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