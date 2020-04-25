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Воспитанники Суворовского училища в Твери заразились коронавирусом

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Фото: ТСВУ МО РФ
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У восьми воспитанников Тверского суворовского училища диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает в субботу, 25 апреля, ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, состояние суворовцев нормальное, «без симптоматических проявлений». Инфицированные находятся в изоляции под медицинским наблюдением.

В Минобороны рассказали, что руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимся родителям.

16 апреля стало известно, что у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища тест на коронавирус дал положительный результат. Причиной заражения стал контакт одного из них с гражданским лицом за пределами училища. Тесты остальных 352 курсантов на коронавирус дали отрицательный результат.

14 апреля СМИ сообщили о трех первых случаях заражения новым типом коронавируса в Российской армии. 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с заболевшими. В Минобороны подготовились к увеличению числа заболевших. В военно-медицинских организациях развернули более 4800 инфекционных коек, а также подготовили к приему больных 32 военных госпиталя.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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