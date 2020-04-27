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Липецкие организации накажут за сотрудников без перчаток и масок

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В Липецкой области проводятся проверки исполнения организациями постановления «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавируса». Строительные площадки и дорожные объекты проверяют каждый день.

Так, установлено несколько предприятий, чьи сотрудники работали, нарушая введенные требования. Они не использовали индивидуальные средства защиты, не проводили санитарную обработку и не измеряли температуру. Дела об административном правонарушении возбуждены в отношении подрядчика спортивного объекта в селе Долгоруково и двух дорожных объектов в Ельце.

Решение о привлечении должностных и юридических лиц к ответственности будет принимать суд, пишет Lipetskmedia. Должностным лицам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Предприятия оштрафуют на сумму до 300 тыс. рублей.

27 апреля сообщалось о том, что в Чувашии оштрафован директор хлебозавода за то, что не предоставил своим подчиненным необходимые средства индивидуальной защиты.

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