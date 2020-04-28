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Кладбища в Краснодаре патрулируют мобильные отряды самоконтроля

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В Краснодаре приняли меры для предотвращения массовых нарушений режима карантина, введенного на Кубани с 31 марта. В частности, территории кладбищ патрулируют мобильные отряды самоконтроля и наряды полиции. Патрулирование проводится и 28 апреля, на Радоницу, когда поминают усопших.

Пешие патрули дежурят у храмов, где проходят поминальные службы. Они следят за соблюдением требований безопасности среди прихожан. Они должны соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными масками.

По словам мэра города Евгения Первышова, которые приводит ИА «Кубанские новости», посетить кладбища и навестить могилы родных можно будет в Троицкую родительскую субботу. В 2020 году она выпадает на 6 июня.

По данным на 28 апреля, в Краснодарском крае подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 18 — в Краснодаре. Всего же в регионе коронавирус выявили у 888 человек. 19 заболевших скончались.

27 апреля спасатели провели дезинфекцию в общественных местах, в том числе в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы, на станциях Туапсе и Новороссийск. 12 железнодорожных вокзалов края и несколько автовокзалов обработали химрастворами.

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