В Краснодарском крае провели дезинфекцию

Спасатели Краснодарского края провели дезинфекцию в нескольких районах. Очищены аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара. Безопасными для пассажиров стали станции «Туапсе», «Новороссийск». Химрастворами обработаны 12 железнодорожных вокзалов области и несколько автовокзалов. По всей стране отряды МЧС за месяц продезинфицировали 9 тыс. зданий и 2,6 тыс. км дорог. Санобработке подверглись 350 больниц и 270 школ.