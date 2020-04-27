Автобусы в сторону кладбищ отменили в Саратове в Радоницу

Во время Радоницы общественный транспорт в Саратове не будет ездить до кладбищ. Соответствующие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Транспортное управление Саратова просит горожан не ждать 28 апреля автобусы до кладбищ. Все погосты будут закрыты для посещения, так как посещение мест массового скопления людей может угрожать здоровью. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее пассажиров в сторону кладбищ перевозили 54 автобуса.

Меры по закрытию кладбищ во время Радоницы предприняты во многих регионах. В частности, в Томске в общественном транспорте разместили информацию о том, что остановки возле кладбищ будут исключены из маршрутов.