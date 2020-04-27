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Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля

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В Комсомольске-на-Амуре 28 апреля, когда православные граждане отмечают Родительский день, закроют городское кладбище. Решение власти приняли для защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет ИА AmurMedia, во вторник перевозка жителей городским общественным транспортом из Центрального и Ленинского округов к общественному кладбищу в микрорайоне Старт отменена. Закрыт будет и сам проход к местам погребения.

Ранее сообщалось, что в Карелии в день поминовения усопших, который приходится на 28 апреля, жителям разрешили посещение кладбищ. Подъехать к местам захоронений можно на такси или личных автомобилях.

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