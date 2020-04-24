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Кладбища Карелии откроют на Радоницу

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Жителям Карелии разрешили посещение кладбищ на Радоницу. День поминовения усопших приходится в этом году на 28 апреля.

Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, подъехать к местам захоронений можно на такси или личных автомобилях. Он попросил жителей помогать друг другу в перемещении, поскольку это «святое дело». Однако ехать нужно так, чтобы не устраивать массовых скоплений, пишет ИА FlashNord.

Между тем в Карелии до 29 апреля продлили запрет на работу общественного транспорта. Весь ограничительный режим в республике также продлен.

Впрочем, с 20 апреля гражданам, проживающим в Карелии, разрешили совершать непродолжительные прогулки около их домов, а также в ближайших парках и скверах.

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