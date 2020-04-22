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Жителям Карелии разрешили короткие прогулки возле дома

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Жители Карелии с 20 апреля могут совершать непродолжительные прогулки. Однако ходить разрешено лишь около своего дома, а также в ближайших парках и скверах. Соответствующие правила указаны в распоряжении главы региона Артура Парфенчикова.

Каждый гуляющий должен носить с собой документы, подтверждающие место жительства. При этом есть некоторые ограничения. Гражданам старше 60 лет разрешено выходить с 9:00 до 11:00, одному из родителей с детьми до 14 лет — с 12:00 до 20:00, передает ИА «Карелinform». Изменения в распоряжении не распространяются на жителей Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи.

Как стало известно 8 апреля, власти Карелии приняли решение продлить на два часа время продажи алкогольных напитков. Теперь спиртное можно купить с 10:00 до 16:00. Таким образом планируется уменьшить скопление людей в магазинах и избежать очередей. При этом полная отмена ограничений не обсуждается. Между тем за последнюю неделю число правонарушений, совершенных в нетрезвом виде, снизилось в республике на 22%.

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