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Глава Карелии ограничил въезд в республику

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

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Въехать с 22 апреля из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей можно будет только через контрольно-пропускные пункты (КПП).

Всего будут оборудованы пять КПП, следует из указа Парфенчикова. Первый будет установлен на трассе А-121 «Сортавала», второй на трассе Р-21 «Кола», третий поставят на автомобильной дороге А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин – Наволок на подъезде к Петрозаводску.

Четвертый пункт разместят на автомобильной дороге А-119 Вологда–Медвежьегорск, пятый — на трассе Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож.

На иных автодорогах, которые могут обойти указанные КПП, будет прекращено движение транспорта.

«Контроль за въездом на территорию Карелии по автодорогам будут осуществлять органы внутренних дел и нацгвардия», — сказано на сайте правительства Карелии. Въезд граждан на поездах будет контролировать линейный отдел Петрозаводска МВД РФ на транспорте.

Въезжающие в республику будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных.

10 апреля сообщалось, что власти Карелии не исключают введения контроля автомобилей на границах региона. По словам Парфенчикова, полностью закрыть территорию нельзя, поскольку это противоречит Конституции РФ, но можно установить посты на федеральных трассах.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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