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В Москве пройдет масштабная дезинфекция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В субботу, 18 апреля, в Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 апреля на официальном сайте мэра Москвы.

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Речь идет обо всех дорогах, тротуарах, парковках, дворовых территориях и межквартальных проездах, территориях лечебно-профилактических учреждений, площадей около вестибюлей метрополитена, транспортно-пересадочных узлах и остановках общественного транспорта.

«Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В дезинфекции будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылителей и поливомоечной техники.

Ранее, 6 апреля, в Москве провели масштабную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Столичные коммунальщики обработали все дороги и подъезды жилых домов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным оперштаба на 17 апреля, только за прошедшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 32 008 инфицированных человек.

коронавирус

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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