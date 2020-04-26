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Кладбища в Иркутске закроют на время Радоницы

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В Иркутске решили ограничить доступ на кладбища во время Радоницы. Въезды на муниципальные погосты будут патрулировать сотрудники МВД.

Решение о закрытии кладбищ принято в связи с введенным режимом самоизоляции. С 27 апреля сотрудники полиции и ГИБДД будут патрулировать въезды на Маратовское, Свердловское, Александровское, Еврейское, Ново-Ленинское и Русско-Амурское кладбища. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме того, будут отменены специальные автобусные маршруты. Горожан просят перенести посещение кладбищ на более поздний срок во избежание массового скопления людей в период распространения коронавируса.

Тем временем специалисты администрации Иркутска проверяют уборку и вывоз мусора с территорий погостов. На данный момент вывезено более 200 т отходов.

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