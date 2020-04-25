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Кладбища в Севастополе закроют на Радоницу

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Власти Севастополя решили закрыть кладбища на время Радоницы. Горожан просят перенести мероприятия на время после майских праздников.

Радоница в 2020 году приходится на 28 апреля. В этот день кладбища в Севастополе будут закрыты, чтобы не допустить массового скопления людей. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил горожан перенести все мероприятия после майских праздников.

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом будет действовать до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Карелии посещение кладбищ разрешили на Радоницу. Подъехать к местам захоронений можно на личных автомобилях или такси. Запрет на движение общественного транспорта продлен до 29 апреля.

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