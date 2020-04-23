Движение транспорта ограничат в районе кладбищ в Оренбурге

В Оренбурге ограничат посещение кладбищ и движение транспорта в районе мест захоронений. Запрет будет действовать с 25 по 28 апреля.

Решение было принято городской администрацией в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жители Оренбуржья не смогут посетить кладбища в Радоницу. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Кроме того, движение транспорта ограничили по улице Тихой от Загородного шоссе до кладбищенского комплекса «Степной». Также будет закрыт проезд по улице Авторемонтной от улицы Монтажников до улицы 31 Линия.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение кладбищ во время Радоницы введен в Брянске.