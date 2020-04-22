Посещение кладбищ ограничили в Орле

В Орле временно закрыли для посетителей кладбища. Мэрия исполнила предписания Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

По данным городской администрации, подрядные организации продолжат выполнять работу по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений в рамках муниципальных контрактов. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Посещение кладбищ для горожан временно закрыто.

Исключением станет проведение мероприятий по захоронению граждан. Кладбища откроются, когда эпидемиологическая ситуация по коронавирусу улучшится.

Аналогичные меры были введены в Ставрополе. Все кладбища будут закрыты до конца апреля, включая праздники Красную горку и Радоницу.