Прямой эфир

Посещение кладбищ ограничили в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле временно закрыли для посетителей кладбища. Мэрия исполнила предписания Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

По данным городской администрации, подрядные организации продолжат выполнять работу по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений в рамках муниципальных контрактов. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Посещение кладбищ для горожан временно закрыто.

Исключением станет проведение мероприятий по захоронению граждан. Кладбища откроются, когда эпидемиологическая ситуация по коронавирусу улучшится.

Аналогичные меры были введены в Ставрополе. Все кладбища будут закрыты до конца апреля, включая праздники Красную горку и Радоницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посещение кладбищ ограничили в Астраханской области
Власти Тольятти не стали вводить спецзапрет на посещение кладбищ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020