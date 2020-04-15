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Власти Тольятти не стали вводить спецзапрет на посещение кладбищ

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В Тольятти Самарской области отказались вводить специальный запрет на посещение захоронений. Глава муниципалитета Сергей Анташев распорядился ограничить до конца апреля проезд на территорию кладбищ всех видов транспорта. Проезжать разрешили только спецавтомобилям и похоронным процессиям.

Не пустят к тольяттинским кладбищам и дополнительные автобусы на Пасху и Радоницу, как это было в прошлые годы. Однако специального распоряжения о посещении погостов глава города не подписал, несмотря на то что это сделали в Жигулевске и Самаре, отмечает НИА «Самара».

С 9 апреля по 4 мая в Самарской области действует запрет на охоту. Речь идет о любительской и спортивной охоте на боровую и водоплавающую дичь. Меры связаны с угрозой распространения коронавируса.

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