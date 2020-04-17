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Посещение кладбищ ограничили в Астраханской области

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В Астраханской области ввели ограничение на посещение кладбищ. Соответствующее предписание дала главный санитарный врач региона Людмила Носкова.

Ограничение вводится с 17 по 30 апреля. В течение этого периода астраханцам запрещено посещать кладбища. Исключение составляет погребение покойных, при этом рекомендуется ограничить число участников похорон до десяти человек. Об этом пишет «Астрахань-24». Во время похорон должны соблюдаться все меры санитарной защиты и личной гигиены.

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Ограничения вызваны угрозой распространения коронавируса.

По последним данным, в Астраханской области зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 2 тыс. человек находятся под наблюдением как контактировавшие с инфицированными.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1959 в Москве. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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