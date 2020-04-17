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В Кремле рассказали о тактике борьбы с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 апреля, заявил, что руководство страны не меняет план по борьбе с коронавирусной инфекцией несмотря на большое количество зараженных в стране, выявленное за последние сутки.

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«Тактика одна. Вы знаете, что президент лично держит под контролем темпы ввода дополнительных мощностей, имеется в виду — койко-мест специально оборудованных по регионам, и процесс укомплектования этих койко-мест нужным оборудованием и средствами защиты», — заявил он.

Песков отметил, что в ряде регионов ситуация с укомплектованием медучреждений всем необходимым для борьбы с распространением коронавирусной инфекции «оставляет желать лучшего».

По его словам, субъектам страны необходимо ориентироваться на Москву, так как город первым столкнулся с ростом числа инфицированных, и темпы прироста в нем «по-прежнему высокие».

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1959 в Москве. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

Накануне стало известно, что в России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом. Последним регионом, где не было ни одного зараженного, была Республика Алтай.

15 апреля президент России в ходе обращения к гражданам перед совещанием с членами правительства предложил поддержать регионы дополнительными 200 млрд рублей для борьбы с COVID-19.

8 апреля в ходе видеосовещания с главами регионов Путин уточнил планы расходования создаваемых резервов российских медучреждений. Глава государства выразил надежду, что данные запасы не потребуются России в полном объеме.

При этом он поручил Минфину страны дать региональным властям возможность действовать гибко. Российский лидер отметил, что реанимобили поступят в регионы уже в апреле, также будут закуплены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в ходе видеосовещания президент назвал повышение готовности медучреждений и наращивание их мощностей неотложной задачей для всех регионов в борьбе с коронавирусом.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам более 33,4 млрд рублей для лечения зараженных коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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