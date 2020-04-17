Более 100 медработников Петербурга заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинский работников. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает ТАСС.

По последним данным, всего в городе зафиксированы 1 507 случаев заражения. Таким образом, примерно каждый 15-й заболевший оказался сотрудником сферы здравоохранения.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4069 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 007 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.