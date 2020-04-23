Прямой эфир

Кладбища запретят посещать в Радоницу в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске введен запрет на посещение кладбищ во время Радоницы. Горожан попросили посещать места захоронений в другие дни.

В 2007 году Радоницу в Брянской области впервые объявили нерабочим днем. Традицию в день поминовения усопших, который отмечается на девятый день от Пасхи, в 2020 году отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU. 28 апреля останется рабочим днем.

Руководителей предприятий, которые продолжают деятельность в период самоизоляции, попросили оповестить сотрудников о запрете посещения храмов и кладбищ во время Радоницы. Горожанам предложили посетить места захоронений в другие дни во избежание массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что для посетителей закрыли кладбища в Орле. При этом подрядные организации продолжат работы по благоустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перенос кладбища в районе Бурейской аномалии начнется в июне
Посещение кладбищ ограничили в Астраханской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020