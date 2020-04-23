Кладбища запретят посещать в Радоницу в Брянске

В Брянске введен запрет на посещение кладбищ во время Радоницы. Горожан попросили посещать места захоронений в другие дни.

В 2007 году Радоницу в Брянской области впервые объявили нерабочим днем. Традицию в день поминовения усопших, который отмечается на девятый день от Пасхи, в 2020 году отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU. 28 апреля останется рабочим днем.

Руководителей предприятий, которые продолжают деятельность в период самоизоляции, попросили оповестить сотрудников о запрете посещения храмов и кладбищ во время Радоницы. Горожанам предложили посетить места захоронений в другие дни во избежание массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что для посетителей закрыли кладбища в Орле. При этом подрядные организации продолжат работы по благоустройству.