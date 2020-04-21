Перенос кладбища в районе Бурейской аномалии начнется в июне

В Хабаровском крае работы по переносу кладбища в поселке Чекунда Верхнебуреинского района намечены на лето. Сейчас погост расположен на территории, подверженной размыву - около реки Бурея. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», после природной аномалии здесь возникла угроза затопления части поселка. Поселок в итоге решили не расселять, а вот кладбище - перенести.

«В общей сложности на оборудование нового погоста будет выделено порядка 31 млн рублей.

Появится кладбище примерно в 2,5 км от Эльги и около 4,5-5 км от Чекунды. К работам планируют приступить уже в июне, когда оттает грунт. Сам же перенос около 150 могил намерены завершить осенью», – рассказал глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный.

Обвал грунта в реку Бурею произошел 12 декабря 2018 года. Он разделил русло на две части. Ученые не исключают термической аномалии, которую фиксировали до 14 декабря. Военные ликвидировали последствия ЧП. С середины января и до середины февраля 2019 года они произвели более 10 подрывов. Во время работы инженеров уровень воды в Бурее повышался.