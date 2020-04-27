Кладбища Томска закрыли для посещения в Радоницу

В Томске автобусы не будут заезжать на кладбища во время Радоницы. Погосты в городе и пригороде закрыты из-за режима самоизоляции.

Существующие возле кладбищ остановки общественного транспорта будут исключены из маршрутов. Об этом сообщает РИА «Томск». Ранее перевозчики получили письма о закрытии кладбищ, эту информацию они разместили в подвижном составе.

Погосты пришлось закрыть из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Посещение захоронений было запрещено также в Пасху и Вербное воскресенье. Представители епархии рекомендовали жителям Томска соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрированы 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, число смертей, вызванных вирусом, в стране достигло 794, выздоровевших — 7346.

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