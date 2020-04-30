В ВОЗ заявили о риске заражения коронавирусом даже при наличии антител

Наличие антител к коронавирусу в крови человека не означает, что он не может заразиться. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует», — приводит ее слова ТАСС.

Вуйнович подчеркнула, что в настоящее время нет данных о том, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать от инфекции в будущем.

27 апреля главврач столичной ГКБ №15 Валерий Вечорко рассказал, что в Москве начали использовать экспресс-тесты на коронавирус, которые за 15 минут позволяют определить наличие антител к этой инфекции. По его словам, с 24 апреля в больнице тестами BOOZEK обследуют медработников, которые могли бессимптомно и давно переболеть коронавирусом.

22 апреля сообщалось, что частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий.

По состоянию на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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