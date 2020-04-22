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Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».

Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть разработчиков заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

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В частности, к концу этой недели поступит на регистрацию тест-система НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Первый лабораторный образец анализа к концу недели планируют получить и в Казанском федеральном университете. Там также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сделать такие тесты несложно. Однако для подтверждения того, что изготовленный набор имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. Эксперты отметили, что регистрация может длиться от недели до месяца.

«Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах. Обойтись без регистрации даже в такой критической ситуации, как сейчас, по российским законам просто нельзя, хотя правительство и приняло меры для ускорения процедуры», — рассказал Волчков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

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