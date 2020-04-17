Медиков Пироговского центра проверили на антитела к коронавирусу

Пироговский центр стал первой федеральной клиникой, где проводились тесты на антитела к коронавирусу. Иммунитет к заболеванию выявлен у 30 из 204 медиков, сообщила пресс-служба Минздрава.

Проверку проводили на медиках, у которых в последние два месяца не было симптомов острых респираторных заболеваний, передает ТАСС. Устойчивыми к вирусу оказались сотрудники, работающие в «красной» зоне и на входе в нее.

14 апреля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что тест на антитела к коронавирусу появится в российских серологических лабораториях в течение десяти дней.

Днем ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что тесты на антитела к коронавирусу первой из российских регионов получит Москва. По словам вице-премьера, проверять на антитела будут в первую очередь медиков, чтобы определить, кто из них переболел коронавирусом.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

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