Врач назвал замену антисептикам в домашних условиях

При отсутствии дома антисептических средств можно воспользоваться перекисью водорода или нашатырным спиртом. Такой совет дал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

Эксперт порекомендовал в отсутствие санитайзеров для санобработки использовать именно эти медицинские средства. Например, для дезинфекции пола в воду можно добавить аммиак.

Бытовая химия также справится с этой задачей, однако при ее использовании нужно соблюдать меру, особенно если в доме есть питомцы.

«Хлорка может въедаться в лапы животных и провоцировать воспаления», — рассказал Зайцев телеканалу «Звезда».

Если есть возможность купить антисептик, то следует отдавать предпочтение средствам на водной основе, отметил специалист.

Об эффективности антисептиков 13 апреля рассказали в Роспотребнадзоре. Так, хороший санитайзер должен иметь в составе антимикробные действующие вещества, например спирты, содержание которых должно быть не менее 60%.

От использования водки в качестве антисептика для рук или ингредиента для приготовления дезинфицирующего состава россиян в МЧС призвали отказаться.

По состоянию на 17 апреля, в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились. 273 пациента скончались.

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