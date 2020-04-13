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В Минпромторге заявили о возможности увеличить выпуск антисептиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Возможность нарастить производство антисептиков в России еще есть. Об этом в понедельник, 13апреля, заявили в Минпромторге России.

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«Продолжают до сих пор поступать обращения в Минпромторг от компаний, который готовы и хотят развивать у себя производство антисептиков», — сказал в эфире канала «Россия 24» заместитель главы ведомства Михаил Иванов.

По его словам, задействовать резервы планируется по мере получения сводок о наличии антисептиков в медучреждениях, аптеках и дилерских сетях.

Ранее 13 апреля в Роспотребнадзоре рассказали о требованиях, которым должен соответствовать антисептик. Он может быть в любой форме (жидкость, гель, салфетки), но для эффективности в нем обязательно должны присутствовать антимикробные вещества — например, спирты — в концентрации не меньше 60%.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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