В Турции снизились темпы распространения коронавируса

В Турции снизилось количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на фоне увеличения тестирования. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения», — цитирует его HaberTurk. По словам министра, число проведенных в Турции тестов на COVID-19 вырастет до 500 тыс.

Также в Турции растет число излечившихся от болезни.

По последним данным, в Турции число больных коронавирусом достигло 61 049, погибли 1296 пациентов.

Ранее в понедельник стало известно, что власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа. 11–12 апреля в 30 турецких населенных пунктах действовал комендантский час.