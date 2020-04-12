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СМИ заявили о намерении Турции отправить в Грецию мигрантов с COVID-19

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Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Турция готовится отправить в Грецию мигрантов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила греческая ежедневная газета «Катимерини».

По информации издания, греческие власти подтверждают концентрацию мигрантов на западном побережье Малой Азии, которые якобы были переведены из лагерей беженцев на территории Турции.

Газета со ссылкой на источники утверждает, что в Турции существует организованный план перевозки мигрантов с COVID-19 в Грецию и Европу в условиях пандемии. Перемещение происходит организованно при координации со стороны турецкой полиции и жандармерии.

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Отмечается, что сотни мигрантов и лодок были замечены в районах напротив Лесбоса и Хиоса. При этом большинство из них находились на карантине в течение 14 дней из-за подозрения на заражение в местах размещения.

Также газета предположила, что в ближайшие несколько часов эти мигранты попытаются пересечь границу. Генеральный штаб национальной обороны, военно-морские силы и береговая охрана уже приведены в боевую готовность.

Ранее был отдан приказ, что ни одна лодка не должна находиться на греческой территории. В районе уже действуют два военных корабля, ожидается усиление сил другими кораблями.

По информации портала Worldometer, в Греции на 11 апреля 2081 случай заражения короанвирусом, 93 человека скончались, выздоровели 269 человек. В Турции 52167 заболевших, 1101 летальный исход, выздоровели 2965 человек.

В Турции с 00:00 часов 11 апреля по распоряжению министерства внутренних дел республики в 30 городах и провинции Зонгулдак вводится комендантский час. Он будет действовать два дня.

3 апреля Турция на 15 дней закрыла въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городах и провинции Зонгулдак из-за коронавируса.

Власти страны также обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах. Люди должны соблюдать дистанцию на улице не менее трех шагов друг от друга. Введен комендантский час для лиц, не достигших 20-летнего возраста.

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