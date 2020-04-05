Число заболевших COVID-19 в Турции выросло более чем на 3 тыс. за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки увеличилось более чем на 3 тыс. Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа 5 апреля.

В этот день турецкие специалисты провели более 20 тыс. тестов, было зафиксировано 3135 новых случаев инфицирования. За сутки вылечились 256 пациентов, 73 — скончались.

«Вирус усиливается в контактной среде. Давайте не будет давать ему такую возможность. Давайте оставаться дома», — написал глава ведомства в своем микроблоге в Twitter.

Коджа поблагодарил граждан, соблюдающих режим самоизоляции, отметив, что они служат примеров для сограждан.

С момента распространения коронавируса в Турции подтвердились более 27 тыс. случаев заражения инфекцией. Всего скончались 574 человека, вылечились 1042 пациента.

3 апреля власти Турции закрыли на 15 дней въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городах, а также и провинции Зонгулдак. Всех граждан обязали в общественных местах носить медицинские маски и соблюдать на улице дистанцию не менее трех шагов друг от друга. Для граждан младше 20 лет вводится комендантский час.

Правительство разработало «дорожную карту», согласно которой на экономическую поддержку бизнеса и граждан будет выделено 100 млрд лир (около $15,5 млрд).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 5 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,2 млн случаев заболевания, скончались 65 тыс. человек.