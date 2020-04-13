В Санкт-Петербурге временно приостановил работу каршеринг

В Санкт-Петербурге временно приостанавливается работа каршеринга. Об этом сообщается на сайте администрации города в понедельник, 13 апреля.

Соответствующее изменение в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов.

«Согласно изменениям по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — сказано в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что работа каршеринга приостанавливается в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля.

Ограничения затронут не только автомобили каршеринга, но также и такси, у которых отсутствует разрешение на деятельность в московском регионе.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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